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الثلاثاء، 17-05-2022 09:14 ص

7.5 % ارتفاع في حجم الطاقة الكهربائية التي صدرها الأردن خلال 4 أشهر

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الوكيل الإخباري - ارتفع حجم الطاقة الكهربائية التي صدرها الاردن خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 7.5 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.اضافة اعلان


وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن شركة الكهرباء الوطنية، فإن إجمالي حجم هذه الطاقة حتى نهاية نيسان بلغ 61.8 جيجا واط / ساعة مقارنة مع 57.5 جيجا خلال الفترة نفسها من العام الماضي

وكان الحجم الأكبر من هذه الطاقة الذي تم تصديرها إلى شركة كهرباء القدس بإجمالي بلغ نحو 59.7 جيجا واط / ساعة مقارنة مع 55.5 جيجا واط / ساعة خلال الفترة نفسها من 2021 وبزيادة نسبتها 7.6 %

وأعلنت الشركة في وقت سابق من العام أنها سترفع كمية الطاقة الكهربائية المصدرة إلى فلسطين، اعتبارا من صيف العام الحالي، بنسبة 100 بالمائة بموجب الاتفاقية الموقعة بين الجانبين في عام 2020 . 

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