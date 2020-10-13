717 مليون دينار فروقات التفتيش الضريبي بشهر

الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، عن ارتفاع إجمالي الفروقات الضريبية والغرامات المستحقة التي حققتها الدائرة من إجراءات التدقيق والتفتيش الضريبي منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي؛ لتصل إلى 717 مليون دينار، مقارنة بـ 386 مليون دينار فروقات ضريبية وغرامات مستحقة تحققت في الفترة ذاتها من العام الماضي 2019.

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وأشار أبو علي إلى أن حصيلة التفتيش الضريبي التي تنفذها الدائرة ارتفعت حتى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي إلى 352 مليون دينار، رغم انخفاض عدد الجولات التفتيشية التي أجرتها الدائرة، حيث بلغت 1062 جولة تفتيشية، في حين كان عدد هذه الجولات خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما مجموعه 2163 جولة تفتيشية.



وقال أبو علي، إن انخفاض عدد الجولات التفتيشية التي قامت بها الدائرة خلال العام الحالي إلى نصف العدد، مقارنة بجولات تمت العام الماضي وارتفاع قيمة التحققات الناجمة عن هذه الجولات دلالة واضحة على كفاءة خطة التفتيش الضريبي، وحسن الإجراءات التي تنفذها الدائرة.







