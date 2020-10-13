الثلاثاء 13-10-2020
الوكيل الاخباري

قطع الكهرباء عن مناطق في الكرك

المعونة ترد على شكاوى مواطنين عبر برنامج الوكيل

ناطق إعلامي جديد لوزارة الصحة

منح ذوي متوفي كورونا حق اختيار مكان الدفن

انخفاض أسعار الذهب محليا

اعفاء مجموعة من السلع والمستلزمات من الرسوم الجمركية

الهند: 706 وفيات و55342 إصابة جديدة بكورونا

التعامل مع وفيات كورونا بالمملكة كالوفيات الطبيعية - وثيقة

وفاة طفل دهسا من قبل شقيقه في اربد

12 وفاة جديدة بكورونا في المملكة




الثلاثاء، 13-10-2020 10:32 ص

717 مليون دينار فروقات التفتيش الضريبي بشهر

1280x960-1-_829333_highres


الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، عن ارتفاع إجمالي الفروقات الضريبية والغرامات المستحقة التي حققتها الدائرة من إجراءات التدقيق والتفتيش الضريبي منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي؛ لتصل إلى 717 مليون دينار، مقارنة بـ 386 مليون دينار فروقات ضريبية وغرامات مستحقة تحققت في الفترة ذاتها من العام الماضي 2019.

اضافة اعلان

وأشار أبو علي إلى أن حصيلة التفتيش الضريبي التي تنفذها الدائرة ارتفعت حتى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي إلى 352 مليون دينار، رغم انخفاض عدد الجولات التفتيشية التي أجرتها الدائرة، حيث بلغت 1062 جولة تفتيشية، في حين كان عدد هذه الجولات خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما مجموعه 2163 جولة تفتيشية.


وقال أبو علي، إن انخفاض عدد الجولات التفتيشية التي قامت بها الدائرة خلال العام الحالي إلى نصف العدد، مقارنة بجولات تمت العام الماضي وارتفاع قيمة التحققات الناجمة عن هذه الجولات دلالة واضحة على كفاءة خطة التفتيش الضريبي، وحسن الإجراءات التي تنفذها الدائرة.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
620209301239459580

تجار يطالبون بقرارات سريعة لتجاوز الأزمة الاقتصادية

oil-US-crude

أسعار النفط تعود للاستقرار بعد عودة الإمدادات

9600

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

1024x576_main_image5dfa6cf282767

هام من الضمان حول الراتب التقاعدي

8201914102516283125019

انخفاض أسعار الذهب محليا

ذهب

أسعار الذهب الثلاثاء 13/10/2020

أخبار متعلقة
Inflation in Jordan

الاحتياطيات الأجنبية للمملكة تقفز 15 % في 8 أشهر

8e50fdf9-caaf-4afb-b1d7-34c5c1f3b7ea

2332 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي اليوم

ذهب-مغرب

ارتفاع كبير بأسعار الذهب محليا

1600084244525

السفير القطري يشيد بمستوى المعلم الأردني

Amman

ارتفاع معدل التضخم بنسبة 53ر0% لهذا العام

12201930222410833173735

توقعات بارتفاع إجمالي الدين العام إلى 112%