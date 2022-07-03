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الأحد، 03-07-2022 02:19 م

73 % من الكهرباء المُولدة في الأردن العام الماضي مصدرها الغاز الطبيعي

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - بينت أرقام خاصة بوزارة الطاقة، أن 73% من الطاقة الكهربائية التي تم إنتاجها في الأردن العام الماضي كانت باستخدام الغاز الطبيعي.اضافة اعلان


وأكدت الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الاخباري" أن 26% من الكهرباء تم إنتاجها من الطاقة المتجددة، و 1% من مصادر اخرى. 

وأضافت أن معدل كميات الغاز الطبيعي المستهلك في توليد الكهرباء بلغ نحو 340 مليون قدم مكعب يوميا، فيما بلغت الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة حوالي 2445.7 ميجاواط.

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