740 مليار دولار ميزانية الدفاع الأمريكية

الوكيل الاخباري - وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الجمعة، على ميزانية الدفاع، والتي هدد الرئيس دونالد ترامب باستخدام حق النقض ضدها.

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وينص مشروع القانون الذي يتضمن ميزانية بمقدار 740 مليار دولار، وبشكل خاص، على توسيع العقوبات ضد خطي الأنابيب الروسي "التيار الشمالي2" و"التيار التركي"، وزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وفرض حظر على التعاون بين الجيش الأمريكي والروسي، وعقوبات ضد تركيا لاستيرادها أنظمة الدفاع الجوي الروسية إس -400 وإجراءات أخرى موجهة ضد روسيا.



وهدد ترامب باستخدام حق النقض ضد مشروع القانون الذي لم يكن راضيا عن بعض الأحكام المحددة فيه، لكن الكونغرس تجاهل حتى الآن تهديدات الرئيس.

كما لم يكن ترامب سعيداً بإعادة تسمية القواعد العسكرية بأسماء قادة عسكريين تابعين للجنوب الذي كانت تزدهر فيه ملكية العبيد، أثناء الحرب الأهلية.

كما طالب ترامب بمحاسبة الشبكات الاجتماعية على المحتوى الذي تنشره ولا يدعم الكونغرس هذا الإجراء.



ويضم "التيار الشمالي 2" خطين من أنابيب الغاز بسعة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويًا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.



كما ستمر الخطوط عبر المناطق الاقتصادية الإقليمية أو الاقتصادية الحصرية لفنلندا والسويد والدنمارك.



وأعلنت الشركة المنفذة سابقًا عن خطط لاستئناف مد الأنابيب في ديسمبر في المنطقة الاقتصادية الخالصة الألمانية باستخدام سفينة راسية.







المصدر : سبوتنك







