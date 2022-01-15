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السبت، 15-01-2022 11:15 ص

740 مليون دينار صادرات تجارة عمان العام الماضي

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الوكيل الإخباري - بلغت قيمة شهادات المنشأ التي اصدرتها غرفة تجارة عمان خلال العام الماضي، لتصدير بضائع وسلع إلى دول عربية وأجنبية 740 مليون دينار، مقابل 836 مليون دينار خلال 2020، بتراجع 4ر11 بالمئة.

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ووفقا لمعطيات احصائية، بلغ عدد شهادات المنشأ التي اصدرتها الغرفة خلال العام الماضي 35881 شهادة، مقابل 30640 شهادة خلال عام 2020، بزيادة 17 بالمئة.


وذهبت شهادات المنشأ التي اصدرتها الغرفة خلال العام الماضي 2021، إلى العديد من البلدان، ابرزها السعودية بعدد 9384 شهادة، تلاها دولة الإمارات العربية المتحدة 4933 شهادة، وبعدها سلطنة عمان 2332 شهادة، فالعراق 1504 شهادة، ومصر بعدد 1135.


وتوزعت صادرات الغرفة خلال العام الماضي 2021، على العراق بقيمة نحو 206 ملايين دينار، ثم السعودية بنحو 73 مليون دينار، ومصر 70 مليون دينار، ودولة الإمارات العربية المتحدة 57 مليون دينار، ثم سلطنة عمان بقيمة 48 مليون دينار.


وبلغت صادرات الغرفة خلال العام الماضي من المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير)، ما قيمته 373 مليون دينار، منها الزراعية 152 مليون دينار، تلاها الصناعية نحو 138 مليون دينار، ثم المنتجات العربية نحو 35 مليون دينار، والباقي للعديد من المنتجات الأخرى المختلفة.


وتقوم غرفة تجارة عمان بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام وللبضائع الأجنبية التي يتم إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة ومعينة.


كما تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية حسب طلب المُصدّر استناداً على فاتورة المُصنّع الأصليّة مُصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت بأن البضاعة من منشأ أردني.

 




 

 


 

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