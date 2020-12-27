75 مليون دولار لدعم القطاع الزراعي بالأردن

الوكيل الإخباري - يدرس البنك الدولي، تمويل مشروع جديد للأردن بقيمة 75 مليون دولار، لزيادة فرص العمل في مناطق ريفية وتحسين القدرة التنافسية في القطاع الزراعي ومرونة سلاسل القيمة الغذائية الزراعية.

اضافة اعلان



المشروع جاء بعنوان (مشروع العمالة الريفية والتحول الغذائي الزراعي)، من المتوقع أن يجري البنك تقييما له في 18 شباط/ فبراير 2021، وأن يوافق مجلس إدارة البنك عليه في 31 آذار/ مارس 2021.



ويهدف المشروع إلى تحفيز استثمارات خاصة لتحديث سلاسل توريد ذات قيمة عالية مضافة في السوق وإمكانية توليد فرص عمل من خلال تعزيز نظام دعم تطوير ريادة الأعمال في مناطق ريفية وتسهيل وصول أصحاب مشاريع وشركات زراعية صغيرة ومتوسطة وجمعيات مزارعين / تعاونيات إلى تمويل لمساعدتهم في عمليات الانتاج والمعالجة الزراعية، وخدمات التسويق والمساعدة في سلاسل القيمة المضافة.



