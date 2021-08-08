782 مليون دينار قيمة حركات نفذتها 'أي فواتيركم' الشهر الماضي

الوكيل الإخباري - انخفضت عدد الحركات المنفذة للبنوك من خلال نظام الدفع الإلكتروني (اي فواتيركم)، إلى 2.70 مليون حركة خلال شهر تموز/يوليو الماضي، مقارنة مع 2.79 مليون حركة في حزيران/يونيو الماضي، وبنسبة بلغت 3.2%، بحسب التقرير الشهري لجمعية البنوك الأردنية.

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ونقلت الجمعية عن أرقام البنك المركزي، أن قيمة الحركات المنفذة من خلال النظام ارتفعت بنسبة 0.4% خلال الشهر الماضي، حيث بلغت 782 مليون دينار مقارنة مع 779 مليون دينار خلال شهر حزيران/يونيو من العام الحالي.



وبلغ عدد المفوترين 360 مفوترا في نهاية شهر تموز/يوليو من العام الحالي، مقارنة مع 358 مفوترا في نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي من العام نفسه، وبنسبة ارتفاع بلغت 0.6%.



وبحسب البيانات، ارتفع عدد الخدمات المقدّمة عبر نظام (إي فواتيركم) إلى 782 خدمة في نهاية الشهر الماضي، مقارنة مع 778 خدمة في نهاية شهر حزيران/يونيو من العام نفسه، وبنسبة 0.5%.

