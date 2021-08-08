الأحد 08-08-2021
الوكيل الاخباري

شكوى من انقطاع المياه في جرش

موجة الحر ترفع الأحمال الكهربائية إلى 3220 ميجا واط

وزير الصحة يفتتح القسم القضائي لمستشفى المركز الوطني للصحة النفسية بالفحيص

دوام بالتناوب لهذه الفئة من المدارس

الملك: فتح القطاعات جاء بناء على دراسات من قبل لجان

حملة في معان لإزالة المباني الآيلة للسقوط

وفاتان و160 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

782 مليون دينار قيمة حركات نفذتها 'أي فواتيركم' الشهر الماضي

ترحيب بإلغاء فحص كورونا للأردنيين المطعمين العائدين من السفر

حادثا سير مروعان وضحايا لعائلتين يفجعان الأردنيين خلال 24 ساعة

الأحد، 08-08-2021 01:53 م

782 مليون دينار قيمة حركات نفذتها 'أي فواتيركم' الشهر الماضي

فواتير


الوكيل الإخباري - انخفضت عدد الحركات المنفذة للبنوك من خلال نظام الدفع الإلكتروني (اي فواتيركم)، إلى 2.70 مليون حركة خلال شهر تموز/يوليو الماضي، مقارنة مع 2.79 مليون حركة في حزيران/يونيو الماضي، وبنسبة بلغت 3.2%، بحسب التقرير الشهري لجمعية البنوك الأردنية.

اضافة اعلان


ونقلت الجمعية عن أرقام البنك المركزي، أن قيمة الحركات المنفذة من خلال النظام ارتفعت بنسبة 0.4% خلال الشهر الماضي، حيث بلغت 782 مليون دينار مقارنة مع 779 مليون دينار خلال شهر حزيران/يونيو من العام الحالي.


وبلغ عدد المفوترين 360 مفوترا في نهاية شهر تموز/يوليو من العام الحالي، مقارنة مع 358 مفوترا في نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي من العام نفسه، وبنسبة ارتفاع بلغت 0.6%.


وبحسب البيانات، ارتفع عدد الخدمات المقدّمة عبر نظام (إي فواتيركم) إلى 782 خدمة في نهاية الشهر الماضي، مقارنة مع 778 خدمة في نهاية شهر حزيران/يونيو من العام نفسه، وبنسبة 0.5%.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
التا

وزير المالية: 107.8 مليون دينار في عام 2021 لمواجهة كورونا

ذهب

أسعار الذهب الأحد 8/8/2021

a

سندات وأذونات الخزينة ترتفع 45%

w

قطر بالمرتبة السابعة في قائمة الاستثمارات العربية ببورصة عمّان

البنك الدولي

840 مليون دولار التزامات البنك الدولي للأردن منذ مطلع العام الحالي

F4uerRH74mLHOp3icqtPfl0qc2qntgzD6qhKomjJ

بورصة عمان تنهي تداولات الأسبوع على انخفاض