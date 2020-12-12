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السبت، 12-12-2020 12:37 م

789 مليون دينار صادرات لتجارة عمان في 11 شهرا

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الوكيل الإخباري - بلغت قيمة شهادات المنشأ التي اصدرتها غرفة تجارة عمان خلال 11 شهرا الماضية من العام الحالي، لتصدير بضائع وسلع إلى دول عربية وأجنبية 789 مليون دينار، مقارنة بـ 896 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

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وحسب معطيات احصائية، بلغ عدد شهادات المنشآ التي اصدرتها الغرفة خلال 11 شهرا الماضية 29232 شهادة، مقابل 35502 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.


وذهبت شهادات المنشأ التي اصدرتها الغرفة خلال 11 شهرا الماضية إلى العديد من البلدان، ابرزها السعودية بعدد 7684، والإمارات العربية المتحدة بعدد 4056 شهادة، والعراق 1278 شهادة، ومصر 709 شهادات، وسويسرا 40 شهادة.


وتوزعت الصادرات على العراق بقيمة 180 مليون دينار، وسويسرا 125 مليون دينار والإمارات العربية المتحدة 123 مليون دينار، والسعودية نحو 67 مليون دينار ومصر 47 مليون دينار.


وبلغت صادرات المنتجات الأجنبية "إعادة تصدير" نحو 334 مليون دينار، والزراعية بقيمة نحو 124 مليون دينار، والصناعية 85 مليون دينار، ثم المنتجات العربية بقيمة نحو 22 مليون دينار، والباقي للعديد من المنتجات الأخرى المختلفة.


وتقوم غرفة تجارة عمان بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام وللبضائع الأجنبية التي يتم إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة ومعينة.


كما تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية حسب طلب المُصدّر استناداً على فاتورة المُصنّع الأصليّة مُصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت بأن البضاعة من منشأ أردني.


 




 

 


 

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