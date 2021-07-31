السبت 31-07-2021
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السبت، 31-07-2021 01:16 م

8ر8 ارتفاع صافي أرباح البنك الاستثماري للنصف الأول

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الوكيل الإخباري - ارتفع صافي أرباح البنك الاستثماري في النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 8ر8 مليون دينار، مقابل 6ر5 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وأظهرت البيانات المالية الصادرة عن البنك، اليوم السبت، ارتفاع صافي ربح البنك قبل الضريبة في النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 8ر13 مليون دينار، مقابل 5ر8 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي.

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كما أظهرت البيانات المالية كذلك ارتفاعاً في التسهيلات الائتمانية المباشرة في النصف الأول من العام بنسبة 2ر1 بالمئة، إذ بلغت 740 مليون دينار، في حين استقرت موجودات البنك عند حاجز 2ر1 مليار دينار، فيما بلغت ودائع عملاء البنك في النصف الأول من هذا العام نحو 765 مليون دينار، كما بلغ مجموع حقوق الملكية في النصف الأول من العام الحالي 178 مليون دينار. وأعرب رئيس مجلس إدارة البنك الاستثماري بشر جردانة عن ارتياحه لهذه النتائج المالية التي تعكس سلامة الإجراءات والعمليات التي قام بها البنك خلال النصف الأول من العام الحالي، من إجراءات ضبط التكاليف وانخفاض تكلفة المخاطر، إضافة إلى المرونة المالية الكبيرة التي يتمتع بها البنك والجدوى من نهج أعماله المتنوعة.


وأشار إلى أن البنك واصل في النصف الأول من هذا العام، تنفيذ خططه الاستراتيجية التي أقرها في وقت سابق مجلس الإدارة واستهدف من خلالها الشركات المتوسطة والصغيرة، مبينا أن البنك يعمل على تطوير منتجاته وخدماته وتحسين جودة الإيرادات بما يلائم احتياجات عملائه من الأفراد والشركات على حد سواء.


ولفت جردانة إلى أن الإنجازات التي حققها البنك انعكست على هيئة تقدير دولي حيث حصل في حزيران الماضي على جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية لعام 2021 من مجلة جلوبال بانكينج أند فايننس.

 




 

 


 

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