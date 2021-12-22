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الأربعاء، 22-12-2021 01:25 م

8.5 % انخفاض أسعار المنتجين الزراعيين حتى تشرين الأول

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الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار المنتجين الزراعيين منذ مطلع العام الحالي حتى شهر تشرين الأول الماضي، بنسبة 8.5 بالمئة، وصولا إلى النقطة 101.9 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 111.5 نقطة.اضافة اعلان


وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة، اليوم الاربعاء، إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لشهر تشرين الأول من العام الحالي، بنسبة 19.4 بالمئة، وصولا إلى النقطة 97.4 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 120.8 نقطة.

ووفقا للتقرير، انخفض الرقم القياسي لشهر تشرين الأول من هذا العام، بنسبة 4.9 بالمئة، وصولا إلى النقطة 97.4 مقارنة مع شهر أيلول من العام الحالي والبالغة 102.5 نقطة.

 




 

 


 

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