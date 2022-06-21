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الثلاثاء، 21-06-2022 04:38 م

817.3 مليون دينار حجم التبادل التجاري بين الأردن والسعودية

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الوكيل الإخباري - وصل حجم التبادل التجاري بين الأردن والسعودية خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 817.3 مليون دينار.

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وبلغت الصادرات الأردنية إلى السعودية نحو 181.3 مليون دينار مقابل 636 مليون دينار.


وبحسب الأرقام، بلغ التبادل التجاري بين الأردن والسعودية العام الماضي 2021 نحو 3 مليارات دينار، حيث بلغت الصادرات 733.4 مليون دينار مقابل 2 مليار و282 مليون دينار مستوردات.


وأظهرت بيانات مركز الإيداع المالي أن الاستثمارات السعودية في سوق عمّان المالي تبلغ 987,795 مليون دينار حتى 31 أيار/مايو 2022، وتحتل المرتبة 4.


ويستقبل جلالة الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي يصل عمّان في زيارة رسمية.


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