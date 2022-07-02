899 ألف طن بنزين مستوردات الأردن العام الماضي

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشفت بيانات حكومية أن المملكة استوردت خلال العام الماضي 2021 (1757) ألف طن من النفط الخام، وتم استيراد (914) ألف طن سولار و (899) ألف طن بنزين بنوعيه، و (23) ألف طن من الكاز.

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وأشارت أرقام وزارة الطاقة، اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أنه بلغ معدل الإنتاج المحلي من النفط الخام في حقل حمزة خلال العام الماضي (427) برميل، فيما بلغت القدرة التوليدية لحقل الريشة الغازي ( 32 ) مليون قدم مكعب كل يوم، وبلغ معدل إنتاج الغاز من الحقل ( 17.8) مليون قدم مكعب لكل يوم.



وحول إنتاج الطاقة الكهربائية والحمل الأقصى في العام الماضي، أشارت الأرقام إلى أنه سُجل حمل أقصى بلغ (3770) ميغاواط/ ساعة، فيما تم توليد (22134) جيجاواط/ساعة.