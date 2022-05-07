9 بواخر ترسو على أرصفة العقبة خلال عطلة العيد

الوكيل الإخباري - قال مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور خالد المعايطة إنه قد استمر تدفق البواخر على مختلف أرصفة الموانئ خلال عطلة عيد الفطر بمختلف أصناف البضائع والسلع الاستراتيجية لا سيما الزيوت النباتية والسكر.

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وبين المعايطة ان أرصفة الموانئ استقبلت خلال عطلة عيد الفطر السعيد 9 بواخر على الأرصفة المخصصة والمختلفة، مشيراً إلى أن رصيف مؤته استقبل باخرة زيوت نباتية قادمة من الهند بحمولة بلغت 5 آلاف طن بالاضافة الى استقبال ارصفة الميناء الجديد باخرتين تحمل على متنها 5 آلاف سيارة الى المنطقة الحرة بالزرقاء الى جانب باخرة سكر تحمل 28 ألف طن وباخرة حديد.



وأكد أن جميع الكوادر في الميناء وارصفته المختلفة تعمل بكامل طاقتها الانتاجية و بانسيابية دون أي تأثر من الحالة الجوية التي سادت العقبة أيام العطلة ، منوها الى أن حركة الركاب من ميناء العقبة الى نويبع المصري تسير دون انقطاع من خلال بواخر شركة الجسر العربي ذهابا واياباً، مبيناً ان ارصفة الموانئ الجنوبية صدرت باخرة كبريت.