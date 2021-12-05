الأحد 05-12-2021
الوكيل الاخباري

الملك يؤكد على أهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا

ازدحام مروري على طريق المطار اثر حادث تصادم بين 4 مركبات - صور

جامعتا القدس المفتوحة وعمان العربية تفوزان بالجائزة العربية لأعمال الخير

وزيرة الثقافة والسفير الأسترالي يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

الوهادنة: الأردن من الدول تفوق فيه نسبة العدوى الحد الآمن بعشرات المرات

السفير الروماني يؤكد ضرورة تطوير وتوسيع العلاقات مع الأردن

المهندسين تقرر اجراء انتخاباتها في شباط القادم

صحة اربد: الوضع الوبائي مستقر ولكن بحذر شديد

"مربوا الأغنام" توضح لـ"الوكيل الاخباري" حقيقة انخفاض أسعار اللحوم البلدية بعد السماح باستيراد الجورجية

الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

الأحد، 05-12-2021 04:43 م

9.3 تريليون دولار التجارة الخارجية للإمارات خلال 5 عقود

f1a7eb7d-3051-46aa-b798-08075408c5bd_16x9_1200x676


الوكيل الإخباري-بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية للإمارات خلال 5 عقود قرابة 9,32 تريليون دولار (34,23 تريليون درهم)، بحسب قاعدة بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الاونكتاد".

اضافة اعلان



وحقق الميزان التجاري للدولة خلال الفترة من 1971 - 2020 فائضاً بلغ قرابة 1,3 تريليون دولار (4,76 تريليون درهم).

وأظهرت بيانات "الاونكتاد" تضاعف حجم التجارة الخارجية للإمارات 473 مرة ارتفاعاً من 1,15 مليار دولار (4,2 مليار درهم) عام 1971 إلى 545,02 مليار دولار (تريليوني درهم) بنهاية العام 2020.

وارتفع الرصيد التراكمي لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة من 7.8 مليون دولار (28 مليون درهم) عام 1971، إلى قرابة 20 مليار دولار (73,46 مليار درهم) بنهاية عام 2020.

وتوزعت التجارة الخارجية خلال 5 عقود بين الصادرات بنسبة 57% بما قيمته 5,3 تريليون دولار (19,5 تريليون درهم)، و الواردات 43% بقيمة 4,01 تريليون دولار (14,7 تريليون درهم).

وتضاعفت الصادرات الإماراتية 380 ضعفاً، مرتفعة من 0,842 مليار دولار(3.1 مليار درهم) في العام 1971 إلى 319,3 مليار دولار (1.17 تريلون درهم) بنهاية 2020، والواردات 730 مرة مرتفعة من 0,309 مليار دولار (1.13 مليار درهم) إلى 225.7 مليار دولار(828 مليار درهم) بنهاية العام 2020.

وبحسب البيانات، تضاعف حجم التجارة الخارجية بنهاية العقد الأول لتأسيس الاتحاد 28 مرة إلى 32 مليار دولار (117.5 مليار درهم)، وقرابة 33 مرة بنهاية العام 1991 إلى 38,2 مليار دولار (140 مليار درهم)، وحوالي 74 مرة مطلع الألفية الحالية إلى 85,7 مليار دولار (315 مليار درهم)، وبنهاية العقد الرابع 462 مرة إلى 532 مليار دولار (1,9 تريليون درهم).

وتبوأ العام 2019 المركز الأول في قائمة السنوات الأعلى في حجم التجارة الخارجية بقيمة 657,3 مليار دولار (2,4 تريليون درهم)، تلاه العام 2018 بقيمة 649,4 مليار دولار (2,38 تريليون درهم)، والعام 2013 بقيمة 644,8 مليار دولار (2,3 تريليون درهم)، والعام 2014 بقيمة 619 مليار دولار (2.27 تريليون درهم)، والعام 2012 بقيمة 616 مليار دولار (2,26 تريليون درهم).

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
19d41ffdb30ce520005d81c86874f1cc

أسعار العملات مقابل الشيقل اليوم في فلسطين

سلع

تعرّف على أكثر المواد التي استوردها الأردن في 2021

311277_5_1607005357

خلال 9 اشهر ... عجز الميزان التجاري للأردن يرتفع بقيمة 27.8%

473d779d219e94b6b11ed22ff4a94418

42.5 مليون دولار صادرات القطاع الخاص القطري للأردن

04-ff-exports_ban_127-ab

%15.8 ارتفاع الصادرات الأردنية و21.2% ارتفاع المستوردات

GettyImages-1248674199

صعود حاد لأسعار العملات الرقمية بقيادة بيتكوين

أخبار متعلقة
نفط3

النفط يعوض خسائره ويرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

619c9c4ed1a77

ارتفاع صادرات الأردن 13.7% لتبلغ 4.127 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية من 2021

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا

304314_48_1612533796

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

1636633751671

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

النفط

تراجع أسعار النفط عالميا