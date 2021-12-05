9.3 تريليون دولار التجارة الخارجية للإمارات خلال 5 عقود

الوكيل الإخباري-بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية للإمارات خلال 5 عقود قرابة 9,32 تريليون دولار (34,23 تريليون درهم)، بحسب قاعدة بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الاونكتاد".

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وحقق الميزان التجاري للدولة خلال الفترة من 1971 - 2020 فائضاً بلغ قرابة 1,3 تريليون دولار (4,76 تريليون درهم).



وأظهرت بيانات "الاونكتاد" تضاعف حجم التجارة الخارجية للإمارات 473 مرة ارتفاعاً من 1,15 مليار دولار (4,2 مليار درهم) عام 1971 إلى 545,02 مليار دولار (تريليوني درهم) بنهاية العام 2020.



وارتفع الرصيد التراكمي لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة من 7.8 مليون دولار (28 مليون درهم) عام 1971، إلى قرابة 20 مليار دولار (73,46 مليار درهم) بنهاية عام 2020.



وتوزعت التجارة الخارجية خلال 5 عقود بين الصادرات بنسبة 57% بما قيمته 5,3 تريليون دولار (19,5 تريليون درهم)، و الواردات 43% بقيمة 4,01 تريليون دولار (14,7 تريليون درهم).



وتضاعفت الصادرات الإماراتية 380 ضعفاً، مرتفعة من 0,842 مليار دولار(3.1 مليار درهم) في العام 1971 إلى 319,3 مليار دولار (1.17 تريلون درهم) بنهاية 2020، والواردات 730 مرة مرتفعة من 0,309 مليار دولار (1.13 مليار درهم) إلى 225.7 مليار دولار(828 مليار درهم) بنهاية العام 2020.



وبحسب البيانات، تضاعف حجم التجارة الخارجية بنهاية العقد الأول لتأسيس الاتحاد 28 مرة إلى 32 مليار دولار (117.5 مليار درهم)، وقرابة 33 مرة بنهاية العام 1991 إلى 38,2 مليار دولار (140 مليار درهم)، وحوالي 74 مرة مطلع الألفية الحالية إلى 85,7 مليار دولار (315 مليار درهم)، وبنهاية العقد الرابع 462 مرة إلى 532 مليار دولار (1,9 تريليون درهم).



وتبوأ العام 2019 المركز الأول في قائمة السنوات الأعلى في حجم التجارة الخارجية بقيمة 657,3 مليار دولار (2,4 تريليون درهم)، تلاه العام 2018 بقيمة 649,4 مليار دولار (2,38 تريليون درهم)، والعام 2013 بقيمة 644,8 مليار دولار (2,3 تريليون درهم)، والعام 2014 بقيمة 619 مليار دولار (2.27 تريليون درهم)، والعام 2012 بقيمة 616 مليار دولار (2,26 تريليون درهم).

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