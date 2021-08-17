9.4 مليون دينار موازنة محافظة معان لعام 2022

الوكيل الإخباري - أقرّ مجلس محافظة معان، الثلاثاء، موازنة المحافظة للمشاريع الرأسمالية لعام 2022، والتي بلغت 9.415 مليون دينار، ضمن السقوف المحددة من قبل وزارة المالية / دائرة الموازنة العامة، بحسب رئيس اللجنة المالية للمجلس وصفي صلاح.

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وقال صلاح، إن عدد المشاريع الخدمية والتنموية التي أقرت من قبل المجلس لمناطق المحافظة كافة بلغ 380 مشروعا؛ موزعة بين مشاريع جديدة ومشاريع قيد التنفيذ "مقدر وتأشيري" للأعوام 2022 - 2024.



وأضاف أن المشاريع توزعت على 20 قطاعا حيويا و بنسب مختلفة، حيث جاءت على النحو الآتي؛ قطاع التربية والتعليم، وقطاع الصحة، وقطاع المياه، وقطاع الأشغال العامة، وقطاع الزراعة، والأوقاف، وقطاع الشباب، وقطاع التنمية الاجتماعية، وقطاع السياحة والآثار، وقطاع الأراضي، وقطاع الداخلية، وقطاع الإدارة المحلية/ بلدية معان، وقطاع الثقافة، وقطاع الصناعة والتجارة، وقطاع المالية، وقطاع التعليم المهني وقطاع التعليم العالي، والبيئة، وقطاع النقل، والإقراض الزراعي.



وأشار صلاح إلى أن المشاريع المدرجة على تلك الموازنة ستسهم في تحسين واقع الخدمات والبنية التحتية و الواقع التنموي في محافظة معان.

