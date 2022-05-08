93 % من الشركات المدرجة في بورصة عمّان تلتزم بتزويد بياناتها

الوكيل الإخباري - قال المدير التنفيذي لشركة بورصة عمان مازن الوظائفي بأن ما نسبته 93% من الشركات المدرجة في بورصة عمان والبالغ عددها 169 شركة قامت بتزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية عن الفترة المنتهية في 2022/03/31 ضمن المهلة المحددة في التعليمات لاستلام البيانات المالية المرحلية للربع الأول لعام 2022 من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL.

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وأشار الوظائفي إلى أن هذه النسبة المرتفعة تُظهر مدى التزام الشركات المدرجة بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، كما تعكس التزام الشركات الأردنية بمبادئ ومعايير الإفصاح والشفافية بشكل عام.

وأضاف الوظائفي بأن الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركة للربع الأول من عام 2022 للشركات المزودة لبياناتها المالية ارتفعت إلى 624.7 مليون دينار مقارنة مع 301.5 مليون دينار للربع الأول من عام 2021 بارتفاع نسبته 107.2%.



وبين أنه ارتفعت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات لتصل إلى 811.3 مليون دينار للربع الأول من عام 2022 مقارنة مع 386.4 مليون دينار للربع الأول من عام 2021، أي بارتفاع نسبته 110%.



أما من الناحية القطاعية، فقد كان قطاع الخدمات الأكثر ارتفاعاً في أرباحه بعد الضريبة بنسبة بلغت 945.3%، يليه قطاع الصناعة بنسبة ارتفاع بلغت 268.7% ثم القطاع المالي بارتفاع نسبته 26.8%.



وأوضح أن هذه الإيجابية واستمرار التحسن الملحوظ في أرباح الشركات جاء في ظل تزايد النشاط التشغيلي لهذه الشركات بعد انحسار أثر جائحة كورونا والتحسن في العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلي. كما شهدت كافة القطاعات للشركات المدرجة في البورصة تحسناً في أدائها وشهد كل من قطاع الطاقة والمنافع وقطاع الخدمات التجارية وقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية وقطاع العقارات على وجه الخصوص تحسناً ملحوظاً في نتائج أعمالها خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. مما يدعو إلى التفاؤل والثقة في قدرة اقتصادنا الوطني على تجاوز الأزمات وتعزيز استقرار اقتصادنا الوطني وتحقيق مؤشرات إيجابية.



وأضاف بأنه وفقاً لتعليمات إدراج الأوراق المالية في شركة بورصة عمان؛ فإنه يتوجب على جميع الشركات المدرجة تزويد البورصة بالبيانات المالية المراجعة من قبل مدقق حساباتها، وذلك خلال المدة المحددة، مشيراً إلى أن البورصة قامت بتعميم البيانات المالية من خلال موقع البورصة الإلكتروني www.exchange.jo ضمن التعاميم والافصاحات (بيانات ربع سنوية).



وأوضح بأن الشركات التي لم تقم بتزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المنتهية في 2022/03/31 ضمن المهلة المحددة، هي شركة الضامنون العرب للتأمين وشركة الاتحاد للاستثمارات المالية وشركة السنابل الدولية للاستثمارات الاسلامية (القابضة) وشركة أمواج العقارية وشركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية و شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر وعليه، قامت البورصة بإيقاف التداول بأسهم الشركات المشار اليها أعلاه اعتباراً من صباح اليوم الأحد الموافق 2022/05/08، وسيستمر الإيقاف لحين قيامها بتزويد البورصة بالبيانات المالية المطلوبة، وذلك استناداً لأحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية المعمول بها.