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الوكيل الاخباري

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الجمعة، 04-03-2022 09:50 م

94.5 مليون دينار ارتفاع ودائع البنوك المحلية

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 الوكيل الاخباري - نما إجمالي ودائع البنوك المحلية خلال أول شهر من العام الحالي بمقدار 94.5 مليون دينار مقارنة مع مستواه نهاية العام الماضي، بحسب إحصاءات صدرت عن البنك المركزي.

وبلغت قيمة إجمالي الودائع في نهاية أول شهر من العام الحالي 39.61 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي عند 39.5 مليار.

وبذلك، تكون نسبة ارتفاع إجمالي الودائع خلال أول شهر من العام الحالي نحو 0.2 % مقارنة مع نهاية 2021.

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