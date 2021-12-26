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الأحد، 26-12-2021 08:57 ص

952 مليون دولار التزامات البنك الدولي للأردن في 2021

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الوكيل الإخباري - قال البنك الدولي إنه بلغ مجموع التزامات البنك للأردن منذ مطلع العام الحالي، 952 مليون دولار، من برنامج قروض ومشاريع اعتيادية وطارئة.

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وأضاف البنك، في بيان صحفي، أن البرنامج صمم لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية لتحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل لتشغيل الأردنيين، ورفع مستوى تدريبهم على المهارات التي يتطلبها العمل في هذا القطاع، بالإضافة إلى الحد من معدلات البطالة المرتفعة وخاصة بين صفوف الشباب والنساء.


ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين القطاعات المتضررة من استدامة فرص التشغيل فيها، كما يضم كذلك تمويل بقيمة 50 مليون دينار، لاستهداف 60 ألف أسرة إضافية للانتفاع من برنامج الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3) للعام 2021 من خلال صندوق المعونة الوطنية.

 

كما يهدف البرنامج إلى تقديم دعم نقدي للأسر المحتاجة والمتضررة من جائحة كورونا، خاصة أسر عمال المياومة العاملين في القطاع غير المنظم.


ووقع البنك و الأردن منذ مطلع العام ولغاية كانون الأول الحالي، 4 برامج ومشاريع، تهدف إلى دعم الجهود في مجال منظومة الحماية الاجتماعية وتنفيذ أجندة الإصلاحات الاقتصادية وإعادة التعافي للاقتصاد من خلال دعم برامج تدعم استمرارية فرص التشغيل وتوفير فرص العمل في القطاع الخاص ودعم تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.

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