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الأربعاء، 02-03-2022 10:21 ص

American Express توقف تعاونها مع بعض البنوك الروسية

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الوكيل الاخباري- أعلنت شركة American Express "أمريكان إكسبريس" المالية الأمريكية إنهاء التعاون مع البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.

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وقالت "أمريكان إكسبريس" في بيان لها: "منذ بداية هذه الأزمة، تصرفنا بشكل يتماشى مع العقوبات الأمريكية والدولية، مما أدى إلى إنهاء العلاقات مع البنوك الشريكة في روسيا والتي طالتها العقوبات".

وأضاف البيان: "سنواصل الامتثال لكافة التشريعات ذات الصلة مع تطور الأوضاع".

وأطلقت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف  "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات"، حسبما صاغه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بوتين إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع السلاح من أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.

وردت الدول الغربية على تحرك موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا وتصعيد الدعم العسكري لسلطات كييف.

 

روسيا اليوم

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