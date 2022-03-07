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الإثنين، 07-03-2022 03:16 م

آخر أعضاء بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يغادرون أوكرانيا

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الوكيل الإخباري-أعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اليوم الاثنين أن آخر أعضاء فرق بعثة المراقبة الخاصة التابعة لها سيتم إجلاؤهم قريبا.

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وجاء في بيان صادر عن بعثة الأمن والتعاون في أوروبا أن "عملية الإجلاء المؤقت لجميع أعضاء البعثة الدولية أوشكت على الانتهاء. وستغادر المجموعة الأخيرة المتبقية وهي كبير المراقبين وفريق القيادة سيغادرون أوكرانيا الآن".


وفي 24 فبراير أعلنت الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هيلجا شميد، عن قرار إجلاء موظفي جميع البعثات الدولية للمنظمة مؤقتا من أوكرانيا.


وقالت شميد في بيان "في ضوء الأعمال العدائية القتالية والوضع الأمني المتدهور في أوكرانيا ... قررنا إجلاء أعضاء جميع البعثات الدولية مؤقتا من أوكرانيا في أقرب وقت ممكن".

 

روسيا اليوم

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