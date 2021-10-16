آخر التطورات الصحية للرئيس الأمريكي الأسبق كلينتون

الوكيل الإخباري - كشف متحدث باسم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، يوم الجمعة، آخر التطورات الصحية للرئيس كلينتون بعد نقله إلى المستشفى.

اضافة اعلان



وقال المتحدث أنجيل أورينا إن كلينتون بدأ يتحسن لكنه سيبقى في مستشفى كاليفورنيا ليلة أخرى على الأقل لتلقي مضادات حيوية عن طريق الوريد بسبب عدوى في المسالك البولية امتدت لمجرى الدم.



وكان أورينا قال على تويتر إن كلينتون (75 عاما) نُقل إلى المركز الطبي التابع لجامعة كاليفورنيا في إيرفين مساء الثلاثاء بعد إصابته بإجهاد، وتحدث مع الرئيس جو بايدن يوم الجمعة، مضيفا "أن عدد كرات الدم البيضاء لدى كلينتون انخفضت مما يشير إلى أن صحته تتحسن".

سبوتنيك عربي