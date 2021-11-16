آخر مستجدات أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

الوكيل الإخباري-لم يهدأ الوضع على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، مع استمرار تجمع آلاف المهاجرين ومحاولتهم عبور الحدود البولندية والدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة ألمانيا.

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وتكمن مستجدات الوضع بالتالي :

-انتقل اللاجئون من المخيم الذي كانوا يقيمون فيه إلى الحاجز الحدودي بين بيلاروسيا بولندا.

-يسعى المهاجرون إلى عبور حدود بولندا والدخول إلى ألمانيا التي أعلنت أنها لن تسمح لهم بالدخول، وأنها غير مستعدة لقبول المهاجرين.



-قامت قوات الأمن البولندية بسحب معدات خاصة، بما في ذلك خراطيم المياه، إلى "كوزنيتسا" (منطقة الحدود مع بيلاروسيا) في انتظار محاولة اقتحام المهاجرين للحدود.



-وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة من العقوبات ضد بيلاروسيا، والتي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها في الأيام القادمة.



-الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا في اتصال هاتفي أزمة المهاجرين على الحدود البيلاروسية-البولندية.

روسيا اليوم