آخر يوم كامل لترامب في البيت الأبيض

الوكيل الاخباري -

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أمضى الرئيس الأميركي دونالد ترامب آخر يوم كامل له في البيت الأبيض في بحث قرارات عفو يمكن أن يصدرها الثلاثاء، ووصل الرئيس المنتخب جو بايدن إلى واشنطن استعدادا لتنصيبه في مراسم سيقاطعها سلفه خلافا للتقليد المتّبع.بايدن وصل مساء الثلاثاء إلى قاعدة أندروز العسكرية قرب واشنطن.ولم يسجل أي ظهور علني لترامب منذ أسبوع، وهو يلتزم صمتا غير معتاد، خصوصا بعدما علق تويتر حسابه إثر تحريض مناصرين له على التوجه.وفي سابقة أخرى، لم يهنّئ ترامب بايدن بفوزه بالرئاسة ولم يتمنَّ له التوفيق ولم يدعه إلى البيت الأبيض.ومن الخطوات الأخيرة التي يتوقّع أن يتّخذها قبل التوجّه إلى فلوريدا من قاعدة آندروز الجوية صباح الأربعاء، إصدار قرارات عفو تكثر التكهّنات حول هويات المستفيدين المحتملين منها.ولا تدل المؤشرات الأخيرة على إمكان إصداره عفوا استباقيا عن نفسه أو عن أولاده.وخارج سياج البيت الأبيض تبدو العاصمة الأميركية أشبه بحصن منيع قبيل مراسم تنصيب بايدن، مع انتشار مكثّف لقوات الحرس الوطني وغياب شبه تام للمارة.وبسبب جائحة كوفيد-19 يتوقّع ألا تشهد مراسم التنصيب التي ستقام الأربعاء حضورا حاشدا.