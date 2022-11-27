الأحد 27-11-2022
الوكيل الاخباري

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة عريس في البلقاء

قناة عربية جديدة تعلن نقل مباريات كأس العالم مجاناً

السقاف تبحث مع السفير العُماني تعزيز التعاون في المجال الاستثماري

العجلوني: مخطط شمولي لتوسعة جامعة البلقاء التطبيقية

ارتفاع المستوردات النفطية للمملكة إلى 2.6 مليار دينار في 9 أشهر

الأشغال تتعامل مع 62 بلاغًا خلال الظروف الجوية السائدة

مجلس الوزراء الإيطالي يعلن حالة الطوارئ في جزيرة إسكيا

ولي العهد يُعلق على فوز المغرب

حملة في الطفيلة لمناهضة العنف ضد النساء

انطلاق مهرجان القراءة للجميع في معان

الأحد، 27-11-2022 06:12 م

آلاف الأكراد يتظاهرون تنديداً بالهجمات التركية في شمال شرق سوريا

638367744236042be86f326e


الوكيل الاخباري- تظاهر اليوم الأحد الآلاف في مدينة القامشلي تنديدا بالهجمات الجوية التركية وتهديدات أنقرة بشن عملية برية جديدة ضد مناطق سيطرة القوات الكردية في شمال وشمال شرق سوريا.اضافة اعلان


ومنذ ذلك الحين، علت التهديدات التركية بشن هجوم بري أيضاً ضد مناطق سيطرة القوات الكردية في سوريا، برغم رفض واشنطن، الداعمة للأكراد، وموسكو، الداعمة الرئيسية لدمشق.

وفي مدينة القامشلي، تظاهر الآلاف رافعين صور قتلى سقطوا جراء الضربات التركية، ومرددين هتافات "يسقط يسقط (الرئيس التركي رجب طيب) إردوغان".

كما حمل المتظاهرون صورا للزعيم الكردي عبد الله أوجلان المسجون في تركيا، ولافتة كتب عليها أن "التعاون مع الدولة التركية هو عداء لكل الشعوب".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
638381664c59b72a4811cf11

مجلس الوزراء الإيطالي يعلن حالة الطوارئ في جزيرة إسكيا

63837d2a4c59b72aec686676

الفوضى تسود في شوارع بروكسل بعد فوز المغرب على بلجيكا

638352494c59b72a4811ced2

بولندا تستبعد مهاجمة روسيا لأراضيها

تنزيل (6)

عودة الكهرباء لمعظم أنحاء كييف تقريبا

image - 2022-11-27T134344.425

إنقاذ 22 مهاجرا غربي تركيا

5e1dd4ad4c59b7334044c52b

الجيش المصري يعلن سقوط مقاتلة مصرية

أخبار متعلقة
636a20154c59b70206664dcb

لافروف: الغرب يزعزع استقرار العلاقات الدولية للحفاظ على هيمنته

image (88)

الكرملين يحجم عن التعليق بشأن إجراء محادثات مع أمريكا لمنع تصعيد الحرب

6368aaae4c59b76ba803751d

اجتماع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان بواشنطن مع بلينكن

636751ac4236044819046db4

ترامب يشك في قدرة بلاده على البقاء لمدة عامين آخرين تحت حكم بايدن

بايدن4

بايدن: انتخابات منتصف الولاية لحظة فارقة للديمقراطية الأميركية

6365fb7d4c59b719d9042378

أنتونوف يعلق على الوضع حول السفارة الأمريكية في موسكو