الإثنين 04-10-2021
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الإثنين، 04-10-2021 12:39 ص

آلاف التونسيين يخرجون في مسيرات مطالبة بحل البرلمان

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الوكيل الاخباري - تجمع آلاف التونسيين الأحد في شارع الحبيب بورقيبة قلب العاصمة والمدن التونسية رافعين شعارات تطالب بحل البرلمان.

 وبدأ تجمع المتظاهرين أمام المسرح البلدي في ظل تعزيزات واحتياطات أمنية مكثفة حماية لسلامة الجميع. 

وطالب المتظاهرون الرئيس التونسي قيس سعيد بحل البرلمان وفتح ملفات الاغتيالات السياسية وما يوصف بملف التنظيم السري وإحالة كل من أجرم بحق التونسيين على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية إلى القضاء.

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