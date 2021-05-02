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الأحد، 02-05-2021 09:44 ص

آلاف الصينيين يحضرون مهرجانا موسيقيا في ووهان لأول مرة منذ بداية الجائحة... فيديو

صين


الوكيل الإخباري - حضر آلاف الصينيين، أمس السبت، افتتاح مهرجان "ستروبيري" الموسيقي في مدينة ووهان الصينية.

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وفي ظروف سادها الدفء في اليوم الأول من عطلة عامة بمناسبة عيد تستمر خمسة أيام، رقص المحتفلون وتعالت صيحاتهم فرحا عند اعتلاء بعض من الفنانين والفرق المفضلة لديهم خشبة المسرح.


ومثل هذا المهرجان عودة الحياة إلى ووهان بعد اضطرارها للتواصل عبر الإنترنت فقط العام الماضي بسبب قيود "كوفيد-19".

 


وقال ممثل عن المنظمين لرويترز إنه تم فرض قيود على الأعداد هذا العام مضيفا أن نحو 11 ألف شخص حضروا يوم السبت. ووضع بعض المتفرجين كمامات في حين لم يستخدمها الكثير منهم.


وعاش الناس في ووهان التي ظهر فيها "كوفيد-19" لأول مرة أكثر من شهرين تحت القيود الصارمة التي سببها أول عزل عام في العالم بسبب فيروس كورونا.

 

وبعدها، وطبقا للبيانات الرسمية أصبحت المدينة خالية تماما من الفيروس.

 

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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