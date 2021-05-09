الأحد 09-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء اليوم

أردوغان يتهم الاتحاد الأوروبي بضيق الأفق

الصحة لـ الوكيل : الاستمرار بإعطاء لقاح كورونا خلال عيد الفطر

أمريكا تؤكد دخول الصاروخ التائه إلى غلاف الأرض فوق شبه الجزيرة العربية وتندد بالصين

الأمانة تنذر 44 منشأة مخالفة

صُلح عمَّان تقرر الاستماع لشهادة الشَّركة الموردة للأكسجين في قضية السَّلط

الحموري : لم يتم مداهمة منزل مالك مستشفى خاص

حركة شرائية نشطة في أسواق معان

الأرصاد لـ الوكيل : المملكة على موعد مع أمطار خفيفة

الأوقاف لـ الوكيل : الإعلان عن تفاصيل صلاة العيد خلال يومين

عاجل

قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء اليوم

الأحد، 09-05-2021 12:36 م

أبرزها حجب 'العيديات' عن الأطفال.. الإمارات تحدد 5 إجراءات احترازية في عيد الفطر

Sheikh-Zayed-Mosque


الوكيل الاخباري - أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، عن 5 إجراءات احترازية يجب الالتزام بها خلال عيد الفطر، أبرزها حجب "العيديات" النقدية عن الأطفال.

اضافة اعلان
 

وشددت الهيئة على ضرورة التزام 5 إجراءات احترازية خاصة بالعيد، وهي:


"- تجنب الزيارات والتجمعات العائلية، واقتصارها فقط على أفراد العائلة الواحدة التي تسكن المنزل نفسه.


- الحرص على ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي أثناء الجلوس مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.


- تفضيل خيار تقديم التهاني والتبريكات للأقارب والأصدقاء عبر قنوات التواصل الإلكترونية.


- عدم تبادل الهدايا والأطعمة بين الجيران.


- الامتناع عن توزيع العيدية على الأطفال، أو حتى صرفها من المصارف، وتداولها بين الأفراد خلال هذه الفترة، واستخدام البدائل الإلكترونية لذلك."


وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إن "أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، سيكون مردوده إيجابيا على المجتمع الإماراتي بكسر سلسلة العدوى، والمحافظة على ما تحقق من إنجازات في مواجهة جائحة كورونا"، مشيرة إلى "ضرورة الحرص على مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بعد أخذ اللقاح، والتقيد بالقوانين والإرشادات التي وضعتها الجهات المعنية، مشددة على أن الالتزام مسؤولية فردية وواجب وطني على كل فرد من أفراد المجتمع".



المصدر : روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3a900dfa-3d0a-46b3-a9a8-7f338e019699_16x9_1200x676

اليمن : هجوم مباغت في الجوف.. وخسائر فادحة لميليشيا الحوثي

6097ad6742360451a025ea53

أردوغان يتهم الاتحاد الأوروبي بضيق الأفق

11b4e40f-04ef-4c8c-935c-0744ded7f293-4364-000003dfeb026958

روسيا : عرض عسكري ضخم اليوم في موسكو

6097a7434c59b77024253e0a

أمريكا تؤكد دخول الصاروخ التائه إلى غلاف الأرض فوق شبه الجزيرة العربية وتندد بالصين

جزائر

الرئيس التونسي يحذر الساعين لتوظيف أجهزة الدولة لمصالحهم الخاصة

Sidon_004

بالفيديو.. صراخ وسكاكين وسط الطريق في مدينة صيدا جنوب لبنان

أخبار متعلقة
هلال

معهد الفلك المصري: عيد الفطر المبارك الخميس المقبل

1

فلكياً.. هذا أول أيام عيد الفطر المبارك

60913bd44236045fa22240b5

دولتان عربيتان تعلنان عن موعد إجازة عيد الفطر

19_2021-637536082722444977-244

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف السعودية بطائرة مفخخة

6089324042360408da51367e

الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى مصر

161539449827896400

الإمارات تعرب عن قلقها إزاء الأحداث الأخيرة في القدس المحتلة