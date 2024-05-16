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الخميس، 16-05-2024 11:19 ص

أبرز الوثائق الموقعة بين موسكو وبكين بعد مباحثات بوتين وشي

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الوكيل الإخباري - وقعت روسيا والصين، اليوم الخميس، عشر وثائق لتعزيز العلاقات والتعاون الثنائي وذلك بعد المباحثات بين الرئيسيين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ.

وفيما يلي أبرز الوثائق الموقعة:

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- مذكرة حول تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية والإنشاءات الهندسية.


- بروتوكولات بشأن متطلبات لحوم البقر المصدرة من الصين إلى روسيا.


- اتفاقية حول تبادل المعلومات والتعاون.

- خطة عمل مشتركة لتنفيذ اتفاقية التعاون في مجال الحماية الترابية.


- مذكرة حول عقد منتدى على مستوى الخبراء لدول مجموعة "بريكس". 


- مذكرة تعاون في المجال الإعلامي.


- الاتفاق على إنشاء محمية عابرة للحدود "أرض القطط الكبيرة".


- مذكرة تعاون بين اللجنة الصينية لترويج التجارة الدولية والمنظمة العامة "بيزنس روسيا".

 

RT

 




 

 


 

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