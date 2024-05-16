أبرز الوثائق الموقعة بين موسكو وبكين بعد مباحثات بوتين وشي

الوكيل الإخباري - وقعت روسيا والصين، اليوم الخميس، عشر وثائق لتعزيز العلاقات والتعاون الثنائي وذلك بعد المباحثات بين الرئيسيين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ.
وفيما يلي أبرز الوثائق الموقعة:
- مذكرة حول تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية والإنشاءات الهندسية.
- بروتوكولات بشأن متطلبات لحوم البقر المصدرة من الصين إلى روسيا.
- اتفاقية حول تبادل المعلومات والتعاون.
- خطة عمل مشتركة لتنفيذ اتفاقية التعاون في مجال الحماية الترابية.
- مذكرة حول عقد منتدى على مستوى الخبراء لدول مجموعة "بريكس".
- مذكرة تعاون في المجال الإعلامي.
- الاتفاق على إنشاء محمية عابرة للحدود "أرض القطط الكبيرة".
- مذكرة تعاون بين اللجنة الصينية لترويج التجارة الدولية والمنظمة العامة "بيزنس روسيا".