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الثلاثاء، 21-09-2021 01:40 م

أبوالغيط: 14 دولة عربية تعانى من الجفاف

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الوكيل الإخباري - أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، أن هناك 14 دولة عربية تقع ضمن الدول الأكثر جفافا على مستوى العالم.

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ولفت أبو الغيط إلى أن "معظم الدول العربية الباقية تعاني من تفاقم أزمة ندرة المياه وشحها ‏بسبب التغيرات المناخية التي تزيد من تدهور الأمن الغذائي وتباطؤ التنمية وزيادة النزوح البشري".


وشدد أبو الغيط خلال كلمته فى المنتدى العربى الخامس للمياه المنعقد في دبي ، على موقف الجامعة الداعم ‏للحقوق العربية في المياه المشتركة وفق قواعد قانونية عادلة، مؤكدا أن الجامعة تدفع مسار المفاوضات بين الدول العربية وجيرانها في المنازعات التي تنشب حول استغلال المياه المشتركة.


‏وطلب أبو الغيط بتنسيق الجهود العربية للحفاظ على الأمن العربي المائي ووضع سياسات مشتركة لكل الحكومات والأجهزة المعنية تتوخى حسن إدارة الموارد المائية وحل مشكلات الجفاف ‏والتصحر.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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