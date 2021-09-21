أبوالغيط: 14 دولة عربية تعاني من الجفاف

الوكيل الإخباري - أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، أن هناك 14 دولة عربية تقع ضمن الدول الأكثر جفافا على مستوى العالم.

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ولفت أبو الغيط إلى أن "معظم الدول العربية الباقية تعاني من تفاقم أزمة ندرة المياه وشحها ‏بسبب التغيرات المناخية التي تزيد من تدهور الأمن الغذائي وتباطؤ التنمية وزيادة النزوح البشري".



وشدد أبو الغيط خلال كلمته فى المنتدى العربى الخامس للمياه المنعقد في دبي ، على موقف الجامعة الداعم ‏للحقوق العربية في المياه المشتركة وفق قواعد قانونية عادلة، مؤكدا أن الجامعة تدفع مسار المفاوضات بين الدول العربية وجيرانها في المنازعات التي تنشب حول استغلال المياه المشتركة.



‏وطلب أبو الغيط بتنسيق الجهود العربية للحفاظ على الأمن العربي المائي ووضع سياسات مشتركة لكل الحكومات والأجهزة المعنية تتوخى حسن إدارة الموارد المائية وحل مشكلات الجفاف ‏والتصحر.

المصدر : روسيا اليوم

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