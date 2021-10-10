الأحد 10-10-2021
الوكيل الاخباري

الأردن يعزي روسيا بضحايا سقوط طائرة في جمهورية تتارستان

تحذير أمني للأردنيين

هذا ما قاله الخصاونة للوزراء قبيل تقديم استقالاتهم

يوم خيري لتفقد الأسر العفيفة بالأغوار الشمالية

حادث تدهور داخل نفق عبدون - صور

اليرموك تقيم نشاطات فنية بمناسبة عودة التعليم الوجاهي

تعديلات الضمان: زيادات أعلى على رواتب المتقاعدين

الوطني لحقوق الإنسان يزور إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

التدريب المهني تطلق المرحلة 11 من برنامج اللياقة البدنية والتوعية الوطنية

مدارس التربية استوعبت 211 ألف طالب جديد خلال عامين

الأحد، 10-10-2021 07:07 م

أبو الغيط يدين استهداف الحوثيين لمطار الملك عبد الله في السعودية

61630bff4c59b70fce1c904e


الوكيل الاخباري- دان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ما قام به الحوثيون من استهداف مطار الملك عبد الله بجازان بالمملكة العربية السعودية، أمس الأول بطائرات مسيرة مفخخة.

اضافة اعلان

 

ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن أبو الغيط قوله، إن "هذه الهجمات الإجرامية والموجهة ضد أهداف مدنية، تعد جرائم حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني يقتضي المحاسبة".

وأكد أبو الغيط أن "الحوثيين رفضوا حتى الآن كافة المبادرات المطروحة للحل الشامل، وأنهم ينفذون أجندة إيرانية تستهدف إطالة أمد النزاع، وللأسف فإن من يدفع الثمن هم أبناء الشعب اليمني الذين يتحملون الكلفة الإنسانية والاقتصادية المروعة للحرب".

وأعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن يوم الجمعة، عن سقوط طائرة مسيرة مفخخة على مطار الملك عبد الله بجازان أطلقها الحوثيون.

كما أكدت تدمير مسيرة مفخخة ثانية حاولت استهداف المدنيين بالمطار، الذي عاد إلى الحركة الطبيعية بعد توقف 30 دقيقة فقط.

 

المصدر:  روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
61630fc84c59b711880275c7

الهند.. توقيف نجل وزير في قضية مقتل مزارعين

6162ea134236045399674800

الكاظمي للعراقيين: يوم غد ستسمعون خبرا أمنيا مهما

6162dc33423604523e5e392b

اليونان تنشر قوات إضافية عند حدود تركيا

ان

انفجار ضخم بمنطقة صناعية غربي الجزائر

كهرباء

لبنان : الشبكة الكهربائية عادت إلى عملها الطبيعي

جزائر

هزتان أرضيتان في الجزائر بأقل من 24 ساعة

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_ca5b52825fe4417481c301be9b32e616

أنباء عن محاولة انقلابية في السودان

الحج

السعودية: 10 ملايين شخص أدوا العمرة منذ عودتها التدريجية

Burning-waste-in-Morocco-pollution-drowning-in-waste-WOIMA-Corporation

10 سنوات سجنا و30 مليون ريال على مخالفي نظام النفايات في السعودية

61457d5c4c59b7675a6e9b8c

المتحدث باسم طالبان يكشف عن توقيت تشكيل الحكومة في أفغانستان

6143dc3e42360454dc1bb34a

صفقة عسكرية كبيرة بين الولايات المتحدة والسعودية

مكة

تفاصيل صيانة إطار الحجر الأسود في الكعبة