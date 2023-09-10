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الأحد، 10-09-2023 02:37 م

أبو الغيط يشيد بالجزائر لوقوفها مع المغرب: موقف "عروبي" أصيل

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الوكيل الإخباري - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن تقديره للموقف "العروبي" الأصيل من الجزائر، تجاه المغرب، في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة المغربية الجمعة الماضي.

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وكتب أبو الغيط عبر حسابه على منصة "إكس": "أحيي الموقف العروبي الأصيل من ‎الجزائر في الوقوف إلى جوار ‎المغرب في كارثة ‎الزلزال بما في ذلك فتح المجال الجوي وإبداء الاستعداد للمساعدة".


وأضاف: "هكذا هي الروح التضامنية العربية والتي نسعد برؤيتها تسود بين الإخوة. لعل ذلك يُبنى عليه لاحقا".


وكانت السلطات الجزائرية العليا، أبدت استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية للمغرب، على إثر الزلزال العنيف الذي ضرب عددا من المناطق في المملكة.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية أمس السبت: "أبدت السلطات الجزائرية العليا، استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية ووضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية، تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق وذلك في حال طلب من المملكة المغربية".


كما قررت السلطات الجزائرية العليا فتح مجالها الجوي أمام الرحلات لنقل المساعدات الإنسانية والجرحى والمصابين، بحسب البيان.

 

RT

 




 

 


 

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