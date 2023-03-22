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الأربعاء، 22-03-2023 07:08 ص

أثار الهلع والرعب.. شاهد اللحظات الأولى لوقوع زلزال باكستان

زلزال


الوكيل الإخباري - أظهرت مقاطع مصورة، لحظة وقوع الزلزال الذي ضرب باكستان، أمس الثلاثاء، وأدى إلى مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين.

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ورصد أحد الأشخاص تشققات في أحد المباني بعد وقوع الزلزال، ما دفع السكان للهرب وسط حالة من الهلع والرعب.


كما أظهرت كاميرا مراقبة داخلية اهتزاز أحد المنازل بشكل كبير في تلك اللحظات.


وكان بيان صادر عن هيئة المسح الجيولوجي في باكستان ذكر أن زلزالا وقع ومركزه جبال الهندكوش في أقصى شمال شرقي أفغانستان، وبلغت شدة الزلزال 6.8 على مقياس ريختر وعلى عمق 168 كلم، ووقع الزلزال عند الساعة 21:47 بالتوقيت الباكستاني.

 

30 ثانية
وشعر بالزلزال سكان مناطق شمال ووسط باكستان من بينها مدن إسلام آباد وبيشاور ولاهور، ووفق شهود عيان استمر الشعور بالهزة لنحو 30 ثانية، وبالرغم من تكرار حدوث الزلازل في باكستان، فقد دفعت هذه الهزة الأرضية بعض السكان إلى الهلع والخروج من منازلهم ومحالهم.

 


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