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الوكيل الاخباري
 

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السبت، 15-06-2024 07:47 ص

أثار حزنا كبيرا .. وفاة مشرف الجمرات خلال خدمة الحجاج

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الوكيل الاخباري - أثارت وفاة عبدالله الحارثي، أحد منسوبي وزارة الصحة السعودية، والمعروف بـ"مشرف الجمرات"، تفاعلا كبيرا، وذلك بعد الإعلان عن وفاته أثناء تأدية عمله مشرفا للمراكز الصحية بقطاع الجمرات بمشعر منى، خلال موسم الحج الجاري.

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وكتب وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، على منصة "إكس": "توفي الزميل العزيز عبدالله عبدالكريم الحارثي وهو في خدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة، غفر الله له ورحمه.. صادق العزاء والمواساة لأهله وذويه، وإنا لله وإنا إليه راجعون".


وعبر نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، وزملاء الحارثي عن حزنهم لوفاته، واصفين إياه بكرم الأخلاق وتفانيه في العمل.


وأشار الكثيرين إلى دوره المميز في خدمة الحجاج وتنظيم العمل الصحي في المشاعر المقدسة.


 




 

 


 

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