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الجمعة، 05-03-2021 10:42 ص

أثناء إبحارهم من جيبوتي إلى اليمن.. مصرع 20 مهاجرا بعد أن ألقى بهم المهربون في البحر

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الوكيل الاخباري - قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الليلة الماضية، إن 20 شخصا على الأقل غرقوا بعد أن ألقى المهربون بعشرات المهاجرين في البحر أثناء إبحارهم من جيبوتي إلى اليمن.

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وقالت رئيسة بعثة المنظمة في جيبوتي ستيفاني دافيوت: "هذه المأساة دليل آخر على أن المجرمين يواصلون استغلال الأشخاص اليائسين المتطلعين إلى تحسين حياتهم، من أجل الربح بغض النظر عن العواقب"، وفق ما نقل مركز أخبار الأمم المتحدة".

 

ودعت إلى محاكمة المهربين والمتاجرين بالبشر، كما طالبت بإيجاد مسارات هجرة قانونية "للسماح للناس بالسعي وراء فرص العمل في الخارج" دون الاضطرار إلى المخاطرة بحياتهم.


واحتشد 200 مهاجر على الأقل من بينهم أطفال على متن القارب عند مغادرته الأربعاء، وفقا للتقارير، وبعد ثلاثين دقيقة من الرحلة، أجبر المهربون حوالي 80 شخصا على النزول إلى البحر.

 

وتعد هذه ثالث حادثة من نوعها في خليج عدن خلال الستة أشهر الماضية بحسب المنظمة الدولية للهجرة التي قالت إن الناجين يتلقون العلاج الطبي في مدينة أوبوك الساحلية بجيبوتي.

 

--(بترا)

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