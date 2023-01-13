الجمعة 13-01-2023
الوكيل الاخباري

نقابة المعاصر: كميات الزيت المنتجة هذا الموسم تحقق الاكتفاء الذاتي

وفاة أكبر معمرة في غرب اربد

بعد التعديل .. ما هي شروط الحصول على الجنسية السعودية؟

البنوك الأميركية الكبرى تستعد لمواجهة تدهور في الاقتصاد

خطوبة الناشط لورنس المنسي

صندوق النقد يحذر: العالم قد يشهد توترات اجتماعية في 2023

الاحـتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله

11 مليون و310 آلاف نسمة عدد سكان الأردن مع مطلع 202‪3

وفاة وإصابة بحادث تصادم بين مركبتين بالعقبة

ألمانيا تبحث استيراد الغاز الطبيعي من العراق

الجمعة، 13-01-2023 03:36 م

أجسام طائرة مجهولة تشغل الاستخبارات الأمريكية

image (21)


الوكيل الإخباري - تدرس الاستخبارات الأمريكية أكثر من 500 بلاغ عن أجسام طائرة مجهولة، وفق ما أفاد به تقرير أمس الخميس وأشار إلى أن عدداً كبيراً من هذه الأجسام ليس سوى طائرات مسيّرة أو بالونات، بينما لا تزال طبيعة نحو مئة منها غير معروفة.

ورُصدت 247 ظاهرة جوية مجهولة على الأقل منذ آخر تقرير أصدرته الاستخبارات الأمريكية في يونيو 2021 وأفادت فيه بأنها تدرس حينها 144 تقريراً عن أجسام طائرة مجهولة.

اضافة اعلان


ولفت التقرير إلى تسجيل 119 تقريراً عن أجسام طائرة غامضة، جرى اكتشافها من أرشيفات قديمة تعود إلى فترة امتدت على عشرين سنة، ليصبح مجموع التقارير 510.


وأشارت الاستخبارات الأمريكية إلى أنّ معظم الظواهر الجديدة رصدها عناصر من البحرية الأمريكية والقوات الجوية الأمريكية.


ولاقت نحو 200 من هذه الظواهر تفسيرات عادية، فإما كانت مجرد بالونات أو طائرات مسيرة أو طيوراً أو ظواهر مرتبطة بالطقس أو أكياساً بلاستيكية تطفو في الهواء.


لكنّ أي تفسير لم يُعطَ بعد لأجسام أخرى، بحسب تقرير الاستخبارات الذي يُعدّ نسخة غير سرية من التقرير الذي يصدره الكونغرس.


وتخضع الأجسام غير المُفسّرة لتدقيق من البنتاغون والاستخبارات الأمريكية ووكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، خشية أن تكون أدوات تجسس تابعة للدول الخصمة.


وأكد التقرير أنّ "الظواهر الجوية غير المحددة طبيعتها لا تزال تشكل خطراً على سلامة الطيران، وتمثل تهديداً محتملاً في شأن جمع معلومات استخبارية" من الدول المعادية.


وفي يونيو الماضي، أعلنت وكالة ناسا إطلاقها تحقيقاً على أشهر عدة يتمحور على هذه الأجسام الطائرة التي تتحرك في الأجواء إما بشكل طبيعي أو بسرعة كبيرة.


وكان البنتاغون أنشأ في نوفمبر 2021 مكتباً مكلفاً جمع المعلومات الخاصة بالأجسام الطائرة وتحليلها، في مواجهة الضغط المتزايد من الكونغرس في هذا الخصوص.


وتبدي واشنطن قلقاً في شأن قدرات الصين التجسسية من خلال استخدام طائرات مسيرة أو أجسام طائرة أخرى.


وقال الناطق باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر في بيان أمس الخميس "نتعامل مع التقارير عن اختراق مجالنا البري والبحري والجوي بجدّية تامة ونحلّل كلّاً منها".

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

تغريم منظمة ترامب 1.6 مليون دولار للتهرب الضريبي

image (1)

بعد التعديل .. ما هي شروط الحصول على الجنسية السعودية؟

image (22)

مقتل ضابط بعد تعرضه للطعن في العاصمة المجرية

63c14a3f4c59b726a01a1b81

بوتين يوجه تعليمات وتوجيهات مهمة للحكومة الروسية

_128247928_3acd1078-83c9-4528-98b2-747146fb4bfc

روسيا تؤكد سيطرتها على بلدة سوليدار الأوكرانية

elaosboa54903-1

مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن هذا الشخص - صورة

أخبار متعلقة
63b3ab3142360449cd0f7b9e

رئيس شرطة الكابيتول لا يستبعد تكرار سيناريو هجوم 6 يناير 2021

_119629353_6a0f6bc3-9055-4ee5-b7ab-97f4ca3f5674

رئيس البيرو المخلوع يطلب من المحكمة إطلاق سراحه

image (1)

مخاوف من وقوف متطرفين وراء تخريب محطات كهرباء في أمريكا

image - 2022-12-26T164335.879

أكبر تدريبات عسكرية صينية قرب تايوان منذ زيارة بيلوسي

image - 2022-12-25T100523.737

السلفادور تبدأ عملية عسكرية واسعة ضد العصابات

thumbs_b_c_0c5cbbead94a6a78d15e007fb65bbaf4

واشنطن قلقة: نراقب عن كثب نشر قوات روسية في بيلاروس