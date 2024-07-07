الإثنين 08-07-2024
الوكيل الاخباري
 

الترخيص المتنقل في الأزرق غدا

استشهاد سيدة وإصابة 3 من أبنائها في قصف إسرائيلي برفح

حركة نزوح كبيرة عقب تحذير الاحتلال بإخلاء مناطق بشرق غزة

توجه لبناء 1400 غرفة فندقية جديدة بالبترا

مندوبا عن الملك.. الأمير هاشم بن الحسين يفتتح مشروع الإعمار الهاشمي الرابع للمسجد الحسيني

اعتبارا من الاثنين وحتى الأربعاء.. إعلان جديد من إدارة الترخيص

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بالعام الهجري الجديد

أبرز ما جاء في خطاب أبو عبيدة اليوم

صفقة التبادل ووقف الحرب على غزة وصلت إلى هذه المرحلة

فرنسا .. نسبة التصويت حتى منتصف النهار الأعلى منذ 1981

الأحد، 07-07-2024 11:48 م

أحزاب اليسار تتصدر الانتخابات التشريعية الفرنسية

WhatsApp Image 2024-07-07 at 11.47.00 PM


الوكيل الإخباري - أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الفرنسية التي جرت اليوم الأحد، أن الجبهة الشعبية الجديدة حلت في المركز الأول، وحصلت على عدد من المقاعد يقدر بين 172 إلى 192، فيما تراجع حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، وحصل على عدد يقدر بين 132 و152 مقعدا، وحصل ائتلاف الرئيس إيمانويل ماكرون على عدد يقدر ما بين 150 و170 مقعدا.

اضافة اعلان


وشهدت الانتخابات التشريعية الفرنسية نسبة مشاركة استثنائية، وكانت الأعلى منذ عام 1997 بحسب ما نقلته وسائل إعلام فرنسية عن معهد إيبسوس لاستطلاع الرأي، ووصلت إلى 67.1%، وسجل هذا الرقم القياسي بحدود الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت فرنسا.


بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-07-07 at 9.29.36 PM

إذاعة الجيش الإسرائيلي: رصد 5 مسيرات انطلقت من لبنان باتجاه جبل الشيخ بالجولان

WhatsApp Image 2024-07-07 at 8.57.32 PM

حزب الله يعلن عن أكبر عملية لقواته الجوية منذ 8 أكتوبر

image

فرنسا .. نسبة التصويت حتى منتصف النهار الأعلى منذ 1981

main_image668a8cc32a109

أردوغان: قد نوجه دعوة لبشار الأسد لزيارة تركيا

2023-11-10_12-07-15_628969

إصابة 5 جنود إسرائيليين بقصف حزب الله

62024111482786991784

الديوان الملكي السعودي يعلن عن وفاة أميرة

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-07-07 at 9.29.36 PM

إذاعة الجيش الإسرائيلي: رصد 5 مسيرات انطلقت من لبنان باتجاه جبل الشيخ بالجولان

image

فرنسا .. نسبة التصويت حتى منتصف النهار الأعلى منذ 1981

WhatsApp Image 2024-06-28 at 5.41.22 PM

نتنياهو يكشف موقفه من الحرب مع حزب الله أو التوصل إلى تسوية

WhatsApp Image 2024-06-27 at 5.35.32 PM

كينيا تستعد لاحتجاجات جديدة رغم تراجع الرئيس عن زيادة الضرائب

image (1)

من هن "مؤنسات الحرم"؟.. تعرف على قصة نساء مكة في يوم عرفة

WhatsApp Image 2024-06-07 at 11.48.31 PM

القوات العراقية تعتقل 3 من عصابة داعش الإرهابية ببغداد