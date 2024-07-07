أحزاب اليسار تتصدر الانتخابات التشريعية الفرنسية

الوكيل الإخباري - أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الفرنسية التي جرت اليوم الأحد، أن الجبهة الشعبية الجديدة حلت في المركز الأول، وحصلت على عدد من المقاعد يقدر بين 172 إلى 192، فيما تراجع حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، وحصل على عدد يقدر بين 132 و152 مقعدا، وحصل ائتلاف الرئيس إيمانويل ماكرون على عدد يقدر ما بين 150 و170 مقعدا.

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وشهدت الانتخابات التشريعية الفرنسية نسبة مشاركة استثنائية، وكانت الأعلى منذ عام 1997 بحسب ما نقلته وسائل إعلام فرنسية عن معهد إيبسوس لاستطلاع الرأي، ووصلت إلى 67.1%، وسجل هذا الرقم القياسي بحدود الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت فرنسا.



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