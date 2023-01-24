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الثلاثاء، 24-01-2023 09:48 ص

أذربيجان.. علييف يطلع بلينكن على الوضع في قره باغ

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الوكيل الاخباري- أعلنت الرئاسة الأذربيجانية أن الرئيس إلهام علييف أطلع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على الوضع في منطقة قره باغ، ونفى إغلاق ممر لاتشين الذي يوصل المنطقة بأرمينيا.

وحسب بيان لمكتب الرئيس الأذربيجاني، فإن علييف "أعلن عن عدم وجود أي إغلاق في الطريق لاتشين – خانكندي، وأنه خلال الفترة منذ 12 ديسمبر الماضي تم تمرير 980 عربة عبره، بينها أكثر من 850 سيارة لقوات حفظ السلام الروسية، وأكثر من 120 سيارة للجنة الدولية للصليب الأحمر".

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وأضاف أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقلت إلى أرمينيا نحو 90 مريضا من سكان قره باغ.

وشدد علييف على ضرورة "وقف إنتاج الثروات الطبيعية في منطقة قره باغ، وإجراء أذربيجان مراقبة مستمرة في المنطقة".

يذكر أن مجموعة من الأذربيجانيين أغلقت ممر لاتشين الذي يوصل بين قره باغ وأرمينيا منذ 12 ديسمبر الماضي. ووصفت أرمينيا التصرفات الأذربيجانية بأنها "استفزاز متعمد"، بينما يرفض الجانب الأذربيجاني تهم أرمينيا وينفي إغلاق الممر.

ودعا الشركاء الدوليون، بما فيها روسيا والولايات المتحدة لرفع الحصار عن الممر.

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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