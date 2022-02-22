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الثلاثاء، 22-02-2022 12:23 م

أردوغان: اعتراف روسيا بلوغانسك ودونيتسك انتهاك صارخ لسيادة أوكرانيا

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الوكيل الإخباري-اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، القرار الروسي بشأن الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، "انتهاكا صارخا" لسيادة ووحدة الأراضي الأوكرانية.

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وقال أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن "اعتراف روسيا بلوغانسك ودونيتسك غير مقبول وندعو الأطراف للالتزام بالقوانين الدولية".


وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الثلاثاء، أن المعاهدتين مع كل من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، تمتد لعشر سنوات، وتسمح بالتمديد لخمس سنوات أخرى.

وقال رودينكو للصحفيين إن "المعاهدة مبرمة لمدة عشر سنوات، مع إمكانية تمديدها تلقائيا، لمدة خمس سنوات أخرى؛ وتخضع للتصديق وتصبح سارية في يوم إعلانها. من الممكن تغييرها أو تعديلها، بموافقة الطرفين".

 

وأضاف "نقطة مهمة؛ تنص المعاهدة على نية الطرفين التعاون في مجال السياسة الخارجية، وفي الدفاع عن السيادة وسلامة الأراضي والأمن، من خلال تقديم المساعدة المتبادلة، بما في ذلك المساعدة العسكرية. كذلك منح الحق في بناء واستخدام وتحسين البنية التحتية العسكرية والقواعد العسكرية، على أراضي البلاد".

 

سبوتنيك

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