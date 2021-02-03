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الأربعاء، 03-02-2021 02:29 م

قفزات تاريخية بهذا الشأن

أردوغان: الدستور الجديد سيبنى على نظام الحكم الرئاسي

اردو
رجب طيب أردوغان


الوكيل الإخباري - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن "الدستور الجديد سيبنى على القفزات التاريخية التي حققناها في تركيا، وخاصة نظام الحكم الرئاسي".

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يأتي ذلك، عقب إعلان أردوغان الاثنين الماضي، أن الوقت ربما قد حان من أجل مناقشة دستور جديد لتركيا.


وأكد أردوغان ضرورة أن "تكون صياغة الدستور شفافة، وأن يعرض لتقدير الشعب".
وأوضح أردوغان أن الحكومة ستبدأ في اتخاذ الخطوات اللازمة في البرلمان بخصوص القضايا التشريعية وفي الرئاسة بخصوص القضايا الإدارية.


من جهته، شدد زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت بهتشلي على حاجة البلاد لدستور جديد، مؤكدا أن حزبه يؤيد هذه الرؤية.


وقال بهتشلي في بيان للحزب: "من الواضح أن تركيا بحاجة إلى دستور جديد، وإن هدف ومنظور وفكر حزب الحركة القومية يصب في هذا الاتجاه".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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