الإثنين 30-08-2021
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أردوغان بعد تدشين المُسيّرة بيرقدار أقنجي تيها: لا حجر سيتحرك بالمنطقة دون موافقة تركيا

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الإثنين، 30-08-2021 03:38 ص

أردوغان بعد تدشين المُسيّرة بيرقدار أقنجي تيها: لا حجر سيتحرك بالمنطقة دون موافقة تركيا

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن طائرة تركية دون طيار (بيرقدار أقنجي تيها)، ستكون "صدمة للعالم"، في تصريحات أطلقها الأحد لدى تدشينه المُسيّرة التي ستدخل الخدمة في الجيش التركي.

وقال أردوغان، إن بلاده "أثبتت علوّ كعبها في صناعة المُسيّرات، والعالم تابع انجازاتنا، خصوصًا ما استخدمناه في سوريا وأذربيجان، وقد حققت أذربيجان انتصارات بفضل السلاح التركي وأعادت أراضيها (يقصد إقليم ناغورني كاراباخ المتنازع عليه مع أرمينيا)".


وأضاف أردوغان أن "الطائرات التركية بدون طيار الجديدة (بيرقدار أقنجي تيها) ستكون صدمة للعالم وتتصدر عناوين وسائل الإعلام، وعلى العالم أن يعرف أن تركيا وصلت لمستوى عالٍ جدًا"، حسب ترجمة قناة "تي آر تي" التركية.

وقال أردوغان إن "من يرغب في تحريك حجر من مكانه بمنطقتنا عليه أولا الحصول على موافقة تركيا"، مُعتبرًا أنه "دون تركيا لا يمكن تحقيق السلام".

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وذكر الرئيس التركي أنه من خلال المُسيّرة الهجومية "بيرقدار أقنجي تيها" أصبحت تركيا من بين ثلاث دول في العالم تمتلك هذه التكنولوجيا.


وأشار أردوغان إلى أن بلاده "رفعت نسبة المساهمة المحلية في الصناعات الدفاعية من 20 إلى 80% خلال وقت قصير".

CNN

 

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