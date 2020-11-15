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الأحد، 15-11-2020 04:02 م

أردوغان: صبرنا نفذ ويجب التفاوض على حل الدولتين في قبرص

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الوكيل الاخباري- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن وجود "شعبين منفصلين" في قبرص اليوم الاحد، مشددا على ضرورة "التفاوض على حل الدولتين" في الجزيرة.

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وصرح أردوغان اليوم الأحد، في كلمة ألقاها خلال زيارة إلى جمهورية شمال قبرص التي لا تعترف بها أي دولة باستثناء تركيا: "يوجد اليوم شعبان ودولتان منفصلتان في جزيرة قبرص، ويجب التفاوض على حل الدولتين على أساس المساواة في السيادة".


وشدد الرئيس التركي على نفاذ صبر أنقرة والقبارصة الأتراك إزاء ما وصفه "الألاعيب الدبلوماسية" الممارسة من قبل جمهورية قبرص المعترف بها دوليا واليونان موارد الطاقة في محيط الجزيرة، قائلا: "تم تجاهل القبارصة الأتراك واغتصاب حقوقهم لسنوات طويلة، وهم الضحية الوحيدة للأزمة القبرصية".

 

المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

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