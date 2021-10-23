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السبت، 23-10-2021 02:45 م

أردوغان: عاجلا أم آجلا سنحقق هدفنا في جعل تركيا ضمن أكبر 10 اقتصادات بالعالم

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الوكيل الاخباري- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أن بلاده ستحقق عاجلا أم آجلا هدفها المتمثل في الدخول ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم.

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وقال أردوغان خلال مشاركته في اجتماع حزبي بولاية أسكي شهير شمال غربي البلاد: "عاجلا أم آجلا سنحقق هدفنا في جعل بلادنا ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم، ولتحقيق ذلك، سنواصل العمل بنفس الوتيرة دون أي تباطؤ".

وأضاف: "مثلما تغلبنا بسهولة على جميع المشاكل خلال 19 عاما، سنصل ببلادنا إلى بر الأمان في العام 2023، الذي سنحتفل فيه بالذكرى المئوية لجمهوريتنا".

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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