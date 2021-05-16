أردوغان: على المجتمع الدولي أن يردع الهجمات 'الوقحة' للاحتلال

الوكيل الإخباري - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه على المجتمع الدولي أن يتفاعل بقوة وبصورة رادعة مع ما وصفه بـ "الهجمات الوقحة"، التي يقوم بها الاحتلال ضد الفلسطينيين.

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جاء ذلك خلال محادثات ثنائية بين أردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، تطرقت لتطورات الأوضاع الإقليمية وخصوصا الأوضاع على الساحة الفلسطينية.



وشدد الطرفان على ضرورة استخدام كل القدرات الدولية لمواجهة هجمات الاحتلال ضد الفلسطينيين.



وناقش أردوغان وروحاني عددا من الملفات الإقليمية بينها القضية الفلسطينية، وأكد الجانبان على أهمية دعم جهود مواجهة العدوان والوقف الفوري لما وصفاه بـ "جرائم الاحتلال " ضد الفلسطينيين.



وأكد روحاني على "ضرورة تقاسم المواقف وتعزيز التعاون بين طهران وأنقرة لحل الأزمات الإقليمية، بينما دعا أردوغان المجتمع الدول إلى التفاعل بقوة وبصورة رادعة مع هجمات الاحتلال التي يصفها بـ "الوقحة".



وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة والاحتلال، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.



وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة، ردا على ما وصفته بأنه انتهاك بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.



ورد الاحتلال بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية .

سبوتنيك عربي