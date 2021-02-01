الإثنين 01-02-2021
الوكيل الاخباري

الارصاد تحذر من طقس الثلاثاء

وفاة البروفيسور الفلسطيني عبدالستار قاسم بكورونا

هجوم مسلح بمترو الأنفاق في بروكسل وأنباء عن وقوع إصابات

اجتماع لمناقشة ترتيبات عودة الطلبة إلى المدارس

تطورات بشأن دوام المدارس والجامعات بالاردن بعد تزايد إصابات كورونا

5.03%. نسبة الفحوصات الإيجابية اليوم

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

الحكومة توزع مساعدات على أسر اردنية

الملك يفتتح مبنى كلية سلاح الجو ومشروع الطاقة المتجددة - صور

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرتي الرقاد والعلاوي

الإثنين، 01-02-2021 04:21 م

أردوغان على متن أول حافلة تركية ذاتية القيادة.. فيديو

thumbs_b_c_70d5519661ce5885de7c82b65c22afb7


الوكيل الاخباري - توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، على متن أول حافلة كهربائية "ذاتية القيادة"، مصنعة محليا، إلى اجتماع الحكومة.

اضافة اعلان

وقال أردوغان في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "نتوجه إلى اجتماع الحكومة بوساطة حافلة كهربائية ذاتية القيادة في نسختها الأولى من إنتاجنا المحلي".

 

من جانبها قالت وكالة الأناضول الرسمية، إن الحافلة الكهربائية ذاتية القيادة، أنتجتها شركة "كارسان" التركية، وهي النسخة الأولى من الإنتاج التسلسلي.

ونقلت عن الرئيس التركي قوله: "أؤمن بأن الإنتاج التسلسلي للحافلة الكهربائية ذاتية القيادة سيساهم في التعريف أكثر ببلدنا وعلاماتنا التجارية بهذا القطاع".

 


سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
4a5013f0c767a732aa5b4b59320633d6

هجوم مسلح بمترو الأنفاق في بروكسل وأنباء عن وقوع إصابات

9D9C63ED-360F-40A0-AA91-4B8C32F5E66A.

تونس.. تهديدات بانتحار جماعي من عاطلين عن العمل

1046480199_0_145_2796_1657_1000x541_80_0_0_ba798d062ee9f7f03f9e5f2c03e34f4d

تصريحات أمريكية عن مقتل خاشقجي تصدم السعودية بـ'قرار مفاجئ'

هجوم

نجاة مسؤول أفغاني كبير من هجوم بقنبلة في كابول

ط

ظريف: على إدارة بايدن تنفيذ شروط إيران

اغتيال

سوريا.. اغتيال مختار بلدة في ريف درعا - صورة

أخبار متعلقة
1046846479_0_0_3078_1664_1000x541_80_0_0_0ddeff8ad40d1f3eac58bfadcce9c9b5

فقدان بصر وإغماء.. الرئاسة التونسية تنشر بيانا خطيرا بشأن محاولة استهداف الرئيس

156552417538937200

العراق.. إحباط مخطط إرهابي في كركوك

ك

زعيم المعارضة التركية: سنزيل الحكم الحالي في البلاد

316685_5_1611307322

انطلاق السنة الدولية للقضاء على عمالة الأطفال

121161-928173888

بريطانيا.. تحذيرات من فيضانات شديدة وإخلاء للمنازل

263995

تركيا: هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب بحر ايجة