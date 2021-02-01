أردوغان على متن أول حافلة تركية ذاتية القيادة.. فيديو

الوكيل الاخباري - توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، على متن أول حافلة كهربائية "ذاتية القيادة"، مصنعة محليا، إلى اجتماع الحكومة.

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وقال أردوغان في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "نتوجه إلى اجتماع الحكومة بوساطة حافلة كهربائية ذاتية القيادة في نسختها الأولى من إنتاجنا المحلي".

من جانبها قالت وكالة الأناضول الرسمية، إن الحافلة الكهربائية ذاتية القيادة، أنتجتها شركة "كارسان" التركية، وهي النسخة الأولى من الإنتاج التسلسلي.



ونقلت عن الرئيس التركي قوله: "أؤمن بأن الإنتاج التسلسلي للحافلة الكهربائية ذاتية القيادة سيساهم في التعريف أكثر ببلدنا وعلاماتنا التجارية بهذا القطاع".



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