أردوغان عن لقاء قادم مع بوتين: سنبحث ما وصلنا إليه في سوريا وسنتخذ قرارا هاما

الوكيل الإخباري - أبرز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أهمية اجتماع القمة المقررة بينه ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي في 29 سبتمبر الجاري.

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وصرح أردوغان اليوم الخميس للصحفيين من "البيت التركي" في ولاية نيويورك الأمريكية، ردا على سؤال عن القمة القادمة بأن الخطط المطروحة تقضي بعقد محادثات بين الرئيسين وجها لوجه، دون حضور أي مسؤولين آخرين، مؤكدا أن أجندة اللقاء ستشمل مستجدات الوضع في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب السورية وواقع العلاقات الثنائية.



وتابع: "لن نتحدث عن إدلب وحدها بل سنناقش أيضا العلاقات الثنائية بين روسيا وتركيا والوضع في سوريا، وما وصلنا إليه في سوريا وما سنحرزه هناك في المستقبل".



وأعرب الرئيس التركي عن قناعته بأن اللقاء سيتوج بتبني قرار هام بالنسبة للعلاقات الثنائية كي تدخل بعد ذلك مرحلة أنشط.



ولفت أردوغان إلى أهمية الدور الذي تلعبه تركيا وروسيا في المنطقة، مشيرا إلى أن أنقرة "لم ترى أي أخطاء" في العلاقات مع موسكو.

روسيا اليوم