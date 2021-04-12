أردوغان في مأزق حقيقي

الوكيل الاخباري - في ظل استمرار الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها أنقرة منذ أشهر، على الرغم من استقالة وزير المال وإقالة محافظ المصرف المركزي، فضلا عن أزمة جائحة كورونا وتداعياتها على القطاع الصحي والاقتصادي أيضا، يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ورطة حقيقية.

اضافة اعلان



لا سيما وأن استطلاعات الرأي تظهر، بحسب ما نقل تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، تراجعا ملحوظا في شعبيته.



فوسط الاضطرابات التي تشهدها البلاد تراجع حزب أردوغان إلى أقل من 30% في استطلاع رأي حديث، وانخفضت مؤشرات حليفه السياسي، حزب الحركة القومية، إلى 6% ما قد يجعل إعادة انتخابه للرئاسة عام 2023 تبدو صعبة.

المصدر - العربية