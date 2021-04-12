الإثنين 12-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الأمن يحذر من شركات بورصة واستثمار

قسائم غذائية توزع على المواطنين اعتبارا من اليوم

التربية: لا يجوز لأي مدرسة خاصَّة حجب منصات التعليم عن طلابها

إحالة ملف قضية الفتنة الى المدعي العام

هام حول إصدار جوازات سفر للأردنيين المغتربين

الدول العربية التي ستسمح بصلاة التراويح في المساجد

وزير الأوقاف : إغلاق المساجد بعد صلاتي المغرب والفجر

عمرو أديب يقاضي محمد رمضان لهذا السبب ! (فيديو)

الحكومة تعلن عن فرص استثمارية في التنقيب عن النفط والغاز في 7 مناطق

الاستهلاكية المدنية تُحدد دوامها خلال رمضان

الإثنين، 12-04-2021 11:36 ص

أردوغان في مأزق حقيقي

c8272c5d-0d61-44bc-9b50-8ce306d0f1c7_16x9_1200x676


الوكيل الاخباري - في ظل استمرار الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها أنقرة منذ أشهر، على الرغم من استقالة وزير المال وإقالة محافظ المصرف المركزي، فضلا عن أزمة جائحة كورونا وتداعياتها على القطاع الصحي والاقتصادي أيضا، يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ورطة حقيقية.

اضافة اعلان

لا سيما وأن استطلاعات الرأي تظهر، بحسب ما نقل تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، تراجعا ملحوظا في شعبيته.


فوسط الاضطرابات التي تشهدها البلاد تراجع حزب أردوغان إلى أقل من 30% في استطلاع رأي حديث، وانخفضت مؤشرات حليفه السياسي، حزب الحركة القومية، إلى 6% ما قد يجعل إعادة انتخابه للرئاسة عام 2023 تبدو صعبة.

 

المصدر - العربية 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
قطار القاهرة

إعلان موعد تشغيل قطار مونوريل في القاهرة

حركة

الحوثيون: تنفيذ عملية عسكرية واسعة بالعمق السعودي

رمضان 1

مسجد باريس الكبير في فرنسا يعلن أول أيام شهر رمضان

_117724701_gettyimages-1231945129

مفاجأة مدوية تكشفها التحقيقات في حادث قطار سوهاج بمصر

عمره

عمرة واحدة فقط في رمضان للمحصنين من كورونا

60735bee4236044a2a5669cf

الدول العربية التي ستسمح بصلاة التراويح في المساجد