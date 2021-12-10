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الجمعة، 10-12-2021 02:16 م

أردوغان: لا سلام دون دولة فلسطينية على حدود 67

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الوكيل الاخباري - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن سبيل إحلال استقرار وسلام دائم، هو تأسيس دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشريف.

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جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الجمعة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الـ 16 لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول.


وأشار أردوغان إلى أن "القدس ليست قضية مجموعة من المسلمين الشجعان فقط، إنما قضية العالم الإسلامي بأسره" ، وفق ما نقلت وكالة الأناضول .


وشدّد على أن "جعل الفلسطينيين يدفعون ثمن الإبادة الجماعية بحق اليهود في أوروبا إبان الحرب العالمية الثانية ظلم وانعدام ضمير".


وأكّد الرئيس التركي، أن بلاده تواصل بحزم موقفها الثابت حيال وضع القدس الشرقية وقدسية المسجد الأقصى.


وبيّن، أن الدفاع عن القدس، هو دفاع عن الإنسانية، وحمايتها هي حماية للحقوق والقانون والسلام والعدالة والحضارة.

بترا

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