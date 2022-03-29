أردوغان: مفاوضات إسطنبول تمهد للقاء بين بوتن وزيلينسكي

الوكيل الإخباري-قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إحراز تقدم في المفاوضات المقررة بين روسيا وأوكرانيا الثلاثاء في إسطنبول، سيمهد الطريق أمام لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتن وفولوديمير زيلينسكي.



وفي خطاب أمام المفاوضين في إسطنبول بثه التلفزيون، قال أردوغان إن "الوقت حان لإجراء محادثات تسفر عن نتائج ملموسة".

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ودعا الرئيس التركي إلى "وقف فوري لإطلاق النار"، قائلا إن "وقف هذه المأساة" في يد الجانبين.







ومن جهة أخرى، أكد أردوغان أن لدى روسيا وأوكرانيا "مخاوف مشروعة"، دفعت الأزمة بينهما إلى مرحلة الحرب.



وتحدث أردوغان لدى استقباله الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، حيث تبدأ جولة جديدة من المفاوضات المتعثرة الرامية إلى وقف الحرب بينهما.



سكاي نيوز

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