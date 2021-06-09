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الأربعاء، 09-06-2021 04:19 م

أردوغان: نواجه التهديدات على حدودنا بدعم شعبنا

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن بلاده تواجه التهديدات على حدودها وتكافح المنظمات الإرهابية والإجرامية بدعم ومساعدة شعبها.

وأضاف أردوغان خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لـ "حزب العدالة والتنمية"، بمقر البرلمان في أنقرة أننا "نواجه التهديدات على حدودنا والهجمات التي تستهدف سيادتنا ونكافح المنظمات الإرهابية والإجرامية بدعم ومساعدة شعبنا فحسب".

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وأكد أن البرلمان التركي الذي كان يتعثر باستمرار بألاعيب الوصاية الخبيثة وكذلك الانقلابات والمذكرات العسكرية، نجح في إعادة بلدنا إلى مسار الديمقراطية بالقوة التي يتلقاها من أمتنا.

وقال أردوغان إن "العدالة والتنمية" هو الحزب الوحيد الذي حارب ضد فاشية الحزب الواحد، والتواقين للوصاية والانقلاب، والمنظمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة.

المصدر- روسيا اليوم


 




 

 


 

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